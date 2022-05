Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ Hạnh Hiền do Trần Thị Hiền (53 tuổi, trú xóm Kim Mỹ, Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) làm chủ.



Trần Thị Hiền bố trí nhiều phòng trong quán karaoke cho các cô gái bán dâm - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, quán karaoke do Trần Thị Hiền làm chủ được xây dựng trên diện tích khoảng 800 m2, mặt trước tiếp giáp với Quốc lộ 46, mặt sau là ruộng đồng, 2 bên tiếp giáp nhà dân. Trong quán được thiết kế 4 phòng hát karaoke và 14 phòng nhỏ. Ở các phòng đều được bố trí một cửa thoát hiểm thông ra cánh đồng để các đối tượng dễ bề tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tại quán, Hiền nuôi nhiều cô gái trẻ nhằm phục vụ hát karaoke và bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Giá mỗi lần mua dâm "tàu nhanh" từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt, qua đêm từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Số tiền bán dâm được chia 30/70, trong đó Hiền hưởng 70% còn gái mại dâm hưởng 30%.

Trong quá trình hoạt động Hiền không trực tiếp ra mặt mà thuê Lê Xuân Thung (58 tuổi) và con riêng của Thung tên là Lê Xuân Tùng (32 tuổi, đều trú xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) quản lý, điều hành tại quán.

Thời điểm công an kiểm tra, tại quán Hạnh Hiền đang có 5 người đang thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Được biết, Trần Thị Hiền và Lê Xuân Thung đều có tiền án về tội chứa mại dâm.