Ngày 8-12, Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy làm 4 cán bộ công an bị thương.



Một cán bộ công an được đưa đến bệnh viện để điều trị

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng Công an quận Phú Nhuận cùng lực lượng các đơn vị địa phương thi hành quyết định cưỡng chế căn nhà nằm trong hẻm ở phường 7, quận Phú Nhuận. Khi lực lượng chức năng đang có mặt tại đây thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy khiến 4 cán bộ công an bị phỏng.

Lực lượng PCCC đã kịp thời dập lửa và chở 4 cán bộ công an đến bệnh viện cấp cứu. Theo nguồn tin, hiện có 1 cán bộ công an bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.