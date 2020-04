Ngày 27-4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chung Hoàng Chương (43 tuổi; chủ cửa hàng bán sim điện thoại tại Cần Thơ) 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Facebook Chương May Mắn

Theo cáo trạng, ngày 15-9-2019, Đội An ninh Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Chương May Mắn" (do Chương là chủ tài khoản) có đăng, chia sẻ trên 60 bài viết mang nội dung chống phá Đảng, nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo trung ương và địa phương, đi ngược lại chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt, đối với vấn đề nhạy cảm, đang nóng ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), tài khoản "Chương May Mắn" đã viết bài và chia sẻ nhiều bài có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân khác. Cụ thể là việc 3 chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì tài khoản "Chương May Mắn" lại thể hiện sự vô cảm, xúc phạm người khác, làm cho người đọc hiểu sai lệch vấn đề đang xảy ra ở Đồng Tâm, cổ vũ cho việc làm sai trái của một số đối tượng xấu ở Đồng Tâm.

Chung Hoàng Chương tại toà

Vợ Chương cho biết từ ngày Chương bị bắt giam, công việc làm ăn của Chương bị ảnh hưởng. Hiện nay, vợ Chương phải bán hàng online để có tiền nuôi 2 con nhỏ. Tại toà, Chương tỏ ra ăn năn, hối cải và mong HĐXX giảm án phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, vào năm 2016, Chương cũng từng đăng tải và chia sẻ những nội dung sai lệch lên mạng xã hội, đã bị công an mời làm việc, nhắc nhở và cho viết cam kết nhưng bị cáo này không hối cải.

Vào năm 2016 và 2017, Chương nhiều lần đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, không chính xác về mỹ quan đô thị và sự việc liên quan đến Formosa. Vào cuối năm 2017, tài khoản Facebook "Chương May Mắn" gây xôn xao dư luận khi đăng hình cổng chào đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất ở TP Cần Thơ cùng với hình chiếc quần lót. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đóa (đó) nghe hôn.?!!!".