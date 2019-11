Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 8-2018 đến giữa tháng 3-2019, các đối tượng Nguyễn Văn Thích, Sơn Linh, Thạch Ngọc Nghĩa, Nguyễn Hoàng Nam, Thạch Tuần và Lê Duy Khánh cấu kết chặt chẽ, chuẩn bị công cụ, phương tiện hoạt động, thăm dò nơi trộm và cách thức bán tôm sau khi trộm, đã nhiều lần trộm tôm trên các địa bàn huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Cụ thể, Nguyễn Văn Thích tham gia trộm tôm trên 20 lần, tổng trị giá hơn 192 triệu đồng; Sơn Linh gần 20 lần, tổng trị giá trên 179 triệu đồng; Thạch Ngọc Nghĩa hơn 15 lần, tổng trị giá trên 160 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Nam 15 lần, tổng trị giá trên 149 triệu đồng; Thạch Tuần gần 10 lần, tổng trị giá trên 60 triệu đồng… Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại của người dân là hơn 500 triệu đồng.



Một đối tượng trong băng trộm tôm chỉ nơi gây án

Phương thức hoạt động của băng trộm này là thường tổ chức theo dõi, nắm quy luật đi lại của bị hại, hoặc đi theo các tuyến đường, xem chỗ nào người dân có nuôi tôm để đêm đến đột nhập trộm cắp. Thời gian trộm tôm thường từ 0 - 3 giờ. Khi gây án, bọn trộm phân công vai trò từng người, địa điểm cụ thể, và bàn bạc với nhau nếu bị bắt sẽ không khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Đặc biệt, khi trộm tôm, các đối tượng thường mang theo hung khí để chống trả người dân, lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Băng trộm tôm này hoạt động chuyên nghiệp, hầu hết là đối tượng có tiền án, tiền sự nên rất liều lĩnh. Qua triệt phá băng trộm tôm liên huyện này, công an đã thu giữ nhiều tang vật, vật chứng có liên quan như 1 chiếc xuồng, 1 chiếc vỏ composite, 2 cái máy nổ dùng để chạy vỏ và nhiều xe gắn máy…

Kết thúc phiên tòa, TAND huyện Hòa Bình đã tuyên án đối với các đối tượng trên phạm tội "trộm cắp tài sản" với tổng hình phạt 13 năm 3 tháng tù cho 7 bị cáo gồm: tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thích 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Sơn Linh 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Thạch Ngọc Nghĩa 2 năm 3 tháng tù; bị cáo Nguyễn Hoàng Nam 2 năm tù; bị cáo Thạch Tuần 2 năm tù; bị cáo Lê Duy Khánh 1 năm tù; bị cáo Lê Chí Hiếu 9 tháng tù.

Thượng tá Lâm Văn Định, Phó Trưởng Công an, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hòa Bình, Trưởng Ban Chuyên án 219T, cho biết: “Sau khi chuyên án thành công, người dân rất phấn khởi, nhất là đối với người nuôi tôm. Với trách nhiệm của mình, lực lượng công an huyện đã hết mình thực hiện nhiệm vụ để đem đến sự bình yên cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.