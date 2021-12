Chiều 27-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Phúc Dũng (SN 1977; ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi lưu hành tiền giả.



Theo hồ sơ, khoảng 20 năm trước, Dũng và đồng bọn đã thực hiện hành vi lưu hành tiền giả nên bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt giam. Sau đó, 21 đối tượng liên quan đã được đưa ra xét xử và chấp hành án xong; riêng Dũng nhanh chân trốn thoát.

Chân dung đối tượng trốn truy nã gần 20 năm

Trong quá trình lẩn trốn tại TP HCM và các địa bàn giáp ranh, Dũng liên tục thay đổi địa điểm cư trú và sử dụng các loại giấy tờ giả mang tên Nguyễn Văn Tý. Mỗi nơi, Dũng cư trú không quá vài tháng. Thêm vào đó, trong quá trình sinh sống cũng như chạy xe ôm, Dũng đều cảnh giác cao độ, nếu thấy bất cứ khả nghi nào là lập tức rời khỏi nơi đó.

Là một con nghiện lâu năm nên y cũng có nhiều mối quan hệ với các đối tượng bất hảo khác. Chính vì vậy, các tổ công tác gặp không ít khó khăn và sau thời gian tìm kiếm đã mất dấu vết của Dũng.

Nguyễn Phúc Dũng làm việc với cơ quan điều tra

Sau quá trình nghiên cứu thói quen và thủ đoạn của Dũng, một tổ công tác thuộc Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau được thành lập với nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tại các tỉnh, thành tiếp tục lần theo dấu vết để quyết tâm truy bắt đối tượng truy nã này.

Sau quá trình trải qua nhiều khó khăn, tổ công tác nhận được thông tin gần đây tại khu vực quận Tân Bình, TP HCM có người giống đặc điểm mà các trinh sát mô tả.

Ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được người đàn ông đó chính là Nguyễn Phúc Dũng. Hết sức cẩn trọng nhưng phải khéo léo, một kế hoạch vây bắt đã được triển khai.

Đổi tên thành Nguyễn Văn Tý nhưng Nguyễn Phúc Dũng vẫn không thoát khỏi rưới pháp luật

Trong chiều tối 25-12, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang đi vào cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn phường 4, quận Tân Bình. Trong lúc người này đang loay hoay chọn hàng thì bất ngờ các trinh sát áp sát, khống chế đối tượng.

Biết hết đường trốn, Dũng đã đưa tay vào còng. Như vậy, sau gần 20 trốn lệnh truy nã, Nguyễn Phúc Dũng đã bị bắt và được di lý về Công an tỉnh Cà Mau.

Dũng từng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt và cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Việc bắt được đối tượng trốn truy nã sau gần 20 năm là thành tích góp phần vào kết quả ra quân tấn công tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát động.