Cãi nhau, đâm chết người tình tại phòng trọ

03/05/2019 22:35



Tối 3-5, ông Nguyễn Văn Ẩn, Chủ tịch UBND phường 5, TP Tân An (Long An), cho biết hiện Công an TP Tân An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự đang phong tỏa toàn bộ khu vực nhà trọ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Phan Thị Thùy Linh (SN 1995, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) do bị bạn trai đâm nhiều nhát tử vong tại phòng trọ.



Nghi can được xác định là Nguyễn Huỳnh Lê (SN 1995, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) đã bị bắt giữ, sau đó bàn giao cho công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền về án đặc biệt nghiêm trọng.

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-5, chị Thùy Linh cùng Huỳnh Lê đến thuê nhà trọ Mai Thanh (khu phố Thọ Cang, phường 5, TP Tân An) để nghỉ ngơi và tìm việc làm. Đến 18 giờ cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng với nhau, chị Linh đòi trở về quê.

Bực tức, Lê chụp con dao để trong phòng nhào đến đâm chị Linh nhiều nhát gục xuống nền gạch. Sợ những người xung quanh phát giác, Lê khóa chốt cửa rồi lên nệm nằm nghỉ. Gần 30 phút, nhin thấy chị Linh mất nhiều máu, gương mặt tím tái, Lê hoảng hốt mở cửa phòng tri hô để mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Do mất quá nhiều máu, chị Linh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Biết mình gây ra án mạng, Lê ở tại phòng chờ công an đến đưa về trụ sở.

Hiện công tác khám nghiệm tử thi vẫn chưa kết thúc.

Tin- ảnh: H.Minh