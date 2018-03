Cãi nhau lúc đánh bạc, nhóm côn đồ truy sát người

07/03/2018 19:54

Chiều 7-3, nguồn tin từ công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết vụ một thanh niên bị chém trọng thương sẽ được điều tra làm rõ, do nạn nhân đang được điều trị.



Khoảng 10 giờ ngày 5-3, anh Phạm Đình Bảo (SN 1985; ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đánh bạc chơi với một số bạn ở quán vỉa hè ven Quốc lộ 1 thuộc khu vực Cầu Voi, ấp 5. Trong lúc chơi, giữa Bảo và 1 thanh niên cãi nhau, khi đứng dậy tay Bảo có quơ trúng đầu của người này. Sau đó, 2 bên giải tán, ra về.

Khoảng 20 phút sau, thanh niên trên đi cùng 3 người khác quay lại tìm Bảo tại nhà nhưng không gặp. Lúc đến quán nước cách đó 200 m thấy Bảo đang ngồi uống cà phê với bạn, đối tượng đến chém thẳng vào vai, đầu Bảo nhiều cái. Do vết thương quá nặng nạn nhân gục xuống tại chỗ, được người dân địa phương chở đi cấp cứu sau đó. Chém người xong, 4 thanh niên lên xe chạy theo ra Quốc lộ 1 hướng về huyện Bến Lức.

Quán nước nơi Bảo bị chém

Chiều 7-3, gia đình anh Bảo cho hay bệnh viện phải khâu vết thương hơn 10 mũi ở vai, đầu; hiện đã qua nguy kịch nhưng còn đang được bác sĩ theo dõi.

Theo công an xã Nhị Thành, đối tượng chém người sống ở ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức; có 1 thanh niên đi chung ở tại ấp 6, xã Nhị Thành.





Tin-ảnh: H.Minh