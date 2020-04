Ngày 24-4, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Thành, cán bộ trinh sát Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Minh Thành, Cán bộ trinh sát Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, được giao nhiệm vụ khai thác thông tin từ điện thoại đã thu giữ của bị can Nguyễn Ngọc Long (bị Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm khởi tố, bắt tạm giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra tại khu 6, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Minh Thành dùng thủ đoạn, sử dụng dịch vụ chuyển tiền bằng điện thoại của bị can, chuyển 157 triệu đồng trong tài khoản của bị can Long để mua Bitcoin (tiền ảo). Sau đó, Lê Minh Thành bán lại Bitcoin cho người khác được 131 triệu đồng và sử dụng cá nhân.