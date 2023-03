Ngày 3-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với 2 bị can là: Nguyễn Hữu Trường (SN 1981, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang) là đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm cơ giới Khánh Hòa (79-01S) và ông Nguyễn Văn Phiêu (SN 1959, ngụ xã Phước Đồng, TP Nha Trang) chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải Hòa Bình (có địa chỉ tại phường Phương Sơn, TP Nha Trang). Các quyết định này đều đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hai bị can này cùng bị khởi tố với tội danh nhận hối lộ theo khoản 2 điều 354 Bộ luật Hình sự. Qua quá trình củng cố hồ sơ để điều tra, Cơ quan điều tra đã đủ căn cứ chứng minh hành vi nhận hối lộ của 2 bị can trên để thực hiện các hoạt động hợp thức hóa đăng kiểm cơ giới.

Hai bị can Nguyễn Văn Phiêu (trái) và Nguyễn Hữu Trường (ảnh: N.Huy)

Theo thông tin ban đầu, HTX vận tải Hòa Bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh Khánh Hòa có chức năng sửa chữa, thiết kế, thi công, cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thực tế từ năm 2018 cho đến nay, gara của đơn vị này không còn hoạt động.

Cơ quan CSĐT thu thập tài liệu phục vụ vụ án tại Trung tâm đăng kiểm cơ giới Khánh Hòa

Hoạt động đăng kiểm cơ giới tại 79-01S

Để thực hiện việc cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Nguyễn Hữu Trường và Nguyễn Văn Phiêu đã cấu kết cùng nhau nhiều lần nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo ôtô. Từ đó, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo, rồi sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo.

Từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2022, 2 ông Phiêu và Trường đã nhận 109 triệu đồng của 5 chủ phương tiện để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo 8 phương tiện xe ôtô.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.