22 giờ, xong nhiệm vụ điều tiết giao thông tạo điều kiện cho người dân vui chơi lễ Giáng sinh an toàn, một tổ chuyên đề do trung tá Trần Thái Bảo - Đội phó Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM (PC08) - chỉ huy, tức tốc lên đường làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra nồng độ cồn.



Căng mình chốt chặn

Theo chân tổ chuyên đề, chúng tôi có mặt tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao, quận 1). 22 giờ 30 phút, các chiến sĩ CSGT phát hiện 2 xe máy đi gần nhau, người điều khiển có dấu hiệu say xỉn, tay lái loạng choạng, liền ra hiệu dừng lại. Hai người đàn ông (ngụ quận 9) vừa bước xuống xe đã thừa nhận mới uống rượu về và xe không có giấy tờ gì. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của 2 người này đều vượt ngưỡng. Tuy nhiên, sau khi bị lập biên bản xử lý, cả hai đều không chịu ký tên, liên tục lè nhè xin bỏ qua. Đã quen với những tình huống "lầy", trung tá Bảo kiên nhẫn giải thích về lỗi vi phạm và thuyết phục người này chấp hành quy định. Cũng phải mất hơn 30 phút, 2 người đàn ông mới chịu ký vào biên bản vi phạm.

Nhưng đây không phải trường hợp cá biệt. Đến 23 giờ 30 phút, trong vòng 1 giờ, tổ chuyên đề đã phát hiện, xử lý 6 tài xế vi phạm mức nồng độ cồn. Đáng nói, các tài xế đều liên tục "xin xỏ" CSGT bỏ qua để được lấy xe tiếp tục di chuyển trong khi nhiều người đã không mở mắt nổi.

Đến 0 giờ ngày 25-12, khi ca làm việc của tổ chuyên đề sắp kết thúc, trên đường Mạc Đĩnh Chi xuất hiện nhóm 3 thanh niên (2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm) điều khiển xe máy đi ngược chiều, có dấu hiệu đã sử dụng bia rượu. Thấy CSGT, nhóm thanh niên đánh võng trêu chọc rồi rú ga, phóng đi. Nhận thấy các đối tượng sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường, tổ trưởng tổ chuyên đề lập tức bố trí lực lượng dùng mô tô đặc dụng vây bắt. 10 phút, 3 đối tượng được đưa về chốt. Thanh niên điều khiển xe máy khai tên Phan Tuấn Kiệt (SN 1994) - không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không có bằng lái xe, kết quả đo nồng độ cồn vượt mức vi phạm cao nhất. Sau đó, trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản xử lý, lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại, Kiệt đã rời khỏi hiện trường, buộc tổ chuyên đề phải nhờ đến Công an phường Đa Kao hỗ trợ xác nhận vụ việc.

Tổ công tác 363 - gồm lực lượng CSGT Bình Triệu (thuộc PC08), Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM tuần tra dọc Quốc lộ 13

Khó khăn của những đêm căng mình chốt chặn không chỉ dừng lại ở đó. Theo chân Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc PC08), đêm 2-1, chứng kiến sự liều lĩnh của một "ma men", chúng tôi không khỏi thót tim. Khoảng 22 giờ, khi tổ chuyên đề đang làm nhiệm vụ tại nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2, bất ngờ một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lao thẳng tới. May mắn, do kịp phản ứng nên không có người bị thương. Ngay lúc này, trung tá Nguyễn Hào Hiệp, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn - người trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên đề, đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng khống chế đối tượng. Người đàn ông khai đã nhậu 3 ngày 3 đêm, có kết quả đo nồng độ cồn 1.164 mg/l khí thở, vượt xa mức vi phạm cao nhất. Nhận biên bản xử lý vi phạm sau đó, người đàn ông lập tức vò nát và tiếp tục lè nhè đòi đi tự tử. Tuy nhiên, nhận định đối tượng đang có tinh thần bất ổn, trung tá Nguyễn Hào Hiệp đã bàn giao cho công an phường đưa người này về trụ sở, hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi đến khi tỉnh táo hẳn.

Chứng kiến sự việc, ông Kiên (người dân ở gần đó) thở phào: Không có lực lượng chức năng can thiệp, không biết "bợm nhậu" này sẽ gây nguy hiểm cho bao nhiêu người đi đường!

Trắng đêm đuổi bắt

Đúng 22 giờ 20 phút ngày 3-1, Tổ công tác 363 - gồm lực lượng CSGT Bình Triệu (thuộc PC08), Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP HCM, bắt đầu lên đường tuần tra dọc Quốc lộ 13 (đoạn qua Thủ Đức) và Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn quận 12). Xác định dịp cận Tết nguyên đán là thời điểm tội phạm gia tăng, đặc biệt khu vực quận 12, Thủ Đức là các "điểm nóng" về trật tự xã hội, các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 363 đều tập trung tối đa tinh thần để kịp thời phản ứng nhanh, phối hợp nhịp nhàng khi phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên đường phố.

23 giờ, trên Quốc lộ 13 xuất hiện nam thanh niên nẹt pô, điều khiển xe máy với với tốc độ cao. Rất nhanh, lực lượng điều khiển xe đặc chủng phối hợp cùng CSHS khép chặt vòng vây, chặn nam thanh niên lại. Người này vừa dừng xe, các chiến sĩ CSCĐ liền bố trí phong tỏa xung quanh nhằm phòng ngừa đối tượng có những hành động chống đối, manh động. Kiểm tra không có hung khí, song nam thanh niên không xuất trình được bằng lái và giấy tờ xe nên bị lập biên bản xử lý, giam xe ngay sau đó. 0 giờ ngày 4-1, xuất hiện một thanh niên có hành động khả nghi. Các trinh sát mặc thường phục âm thầm đeo bám. Nam thanh niên liền bất ngờ tăng ga nhưng rất nhanh, các trinh sát đã kịp chặn đầu xe. Qua kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ xe nên bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác 363 còn kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập trên Quốc lộ 1, Ngã tư Ga… Một số đối tượng không xuất trình được giấy tờ cá nhân, giấy phép lái xe lẫn giấy tờ xe đều bị lập biên bản xử lý.

Gần 2 giờ sáng, tổ công tác vẫn tiếp tục công việc tuần tra. Một CSGT nói vui hôm nay thấy phóng viên, tội phạm "lặn" hết! Theo lời anh, việc đối mặt với các đối tượng tội phạm, liều lĩnh, manh động trên địa bàn diễn ra như cơm bữa. Không chỉ có những cuộc rượt đuổi tốc độ cao mà khi bị phát hiện, các đối tượng tội phạm còn sẵn sàng dùng vũ khí tấn công lực lượng chức năng.

Giữ vững... trận địa!

Sau gần 10 ngày (từ 15 đến 25-12-2020), đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đợt cao điểm Tết (đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15-12-2020 đến hết 28-2-2021) trên địa bàn, lực lượng CSGT TP HCM đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều "ma men", "quái xế", xử lý hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng PC08, qua công tác tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, các tổ 363 đã góp phần làm giảm các loại tội phạm đường phố. Tính từ 15-12-2019 đến 14-11-2020, các tổ 363 đã tổng kiểm soát 20.320 phương tiện lưu thông trên đường, trong đo, lập biên bản 7.384 trường hợp vi phạm, phát hiện 21 trường hợp tội phạm, bàn giao cho công an phường xử lý. Lực lượng 363 đã phát huy được sự phối hợp giữa các lực lượng của Công an TP trong công tác phòng chống, tấn công trấn áp các loại tội phạm đường phố, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Lãnh đạo PC08 cũng khẳng định từ nay đến Tết nguyên đán, PC08 sẽ huy động toàn lực, chủ động phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Đặc biệt, chú trọng vận động nhân dân thực hiện: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu… Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ có mặt ở những điểm nóng về ùn tắc, các tuyến đường có xe "dù" - bến "cóc" hoạt động để kịp thời xử lý theo quy định.