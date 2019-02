Can thiệp "vợ chồng hờ" hàng xóm cự cãi, 4 người thương vong

21/02/2019 16:14



Ngày 21-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Phát (SN 1990; ngụ khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Thi thể Trần Văn Qúy Em đã được giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-2, anh Bùi Tấn Lực (SN 1974; đang nuôi cá tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) có xảy ra cự cãi với người "vợ hờ" là chị P.T.T (SN 1980; ngụ khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) tại nhà riêng của chị này. Sau đó, Lực điện thoại gọi cho Từ Văn Đông (SN 1984; ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) và nói rằng bản thân bị anh em bên vợ đánh. Nghe vậy, Đông rủ thêm Huỳnh Ngọc Vũ đến để hỗ trợ. Khi đến nơi, Đông thấy thấy Phát cùng một số thanh niên khác cầm cây và dao nên đôi bên có lời qua tiếng lại. Liền sau đó, Phát cầm dao xông tới đâm Đông 2 nhát vào vùng vai, lưng gây thương tích.

Khi hay tin này, anh Trần Văn Qúy Em (SN 1990) cùng cha ruột là ông Trần Văn Nhàn (SN 1961; cùng ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh) đến phòng khám để thăm Đông. Ngay trong đêm, ông Nhàn và con trai quyết định trở lại nhà chị T. để tìm hiểu sự việc thì bị nhóm thanh niên xông tới dùng hung khí tấn công cho dù có anh ruột của Phát đứng can ngăn. Hậu quả, ông Nhàn bị 1 thanh niên trong nhóm này dùng dao nhỏ đâm trúng 1 nhát dưới xương vai. Riêng anh Qúy Em do té ngã trong lúc bỏ chạy cũng bị 1 thanh niên đâm 2 nhát trí mạng ở vùng bụng cùng một số vết khác trên cơ thể nên đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Đặc biệt, trong lúc đứng xem vụ việc, anh Nguyễn Ngọc Bằng (ngụ cùng xóm) cũng bị đâm với 1 vết thương ở vùng lưng.

Ông Nhàn cũng bị vết thương dưới vai phải. Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp

Qua điều tra, ông Nhàn khai ông và con trai bị 1 thanh niên có đặc điểm giống như Phát gây thương vong. Trong khi đó, Phát thừa nhận có dùng dao đâm loạn xạ nhưng không rõ đã gây thương tích cho ai nên bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.



T.Nốt