Ngày 19-2, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ vẫn đang làm rõ vụ chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền tại siêu thị Go ở phường Hưng Phú.



Các đối tượng có hành vi đổi tiền cho khách chơi game. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, vào tối 18-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành và Công an quận Cái Răng kiểm tra tại khu vực đặt 5 máy game bắn cá ở lầu 1 siêu thị Go. Lực lượng chức năng phát hiện tại đây đang thực hiện hoạt động cờ bạc bằng hình thức đổi điểm thành tiền cho khách.

Đoàn đã lập biên bản, đề nghị 6 khách chơi, 4 người đổi tiền, 1 quản lý, 1 bảo vệ về Công an quận Cái Răng làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm 126,3 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại, 18 thẻ tích điểm. Riêng 5 máy game đã bị niêm phong, giao lại cho quản lý cơ sở bảo quản.