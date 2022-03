Theo Công an tỉnh Cà Mau, các đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của nhiều lao động ở vùng nông thôn để lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch với những lời hứa đãi ngộ "có cánh", thậm chí còn cho ứng trước tiền công. Sau đó, khoản tiền trên sẽ được trừ vào lương hàng tháng khi bắt đầu công việc.



Tuy nhiên, người lao động đặt chân đến Campuchia thì các đối tượng lại đưa vào các khu sòng bạc làm những công việc dọn dẹp với tiền lương ít ỏi nhưng lại bị trừ rất nhiều khoản chi phí. Lao động không đáp ứng được công việc ngoài bị đối xử thậm tệ còn bị giam lỏng và nhốt riêng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.V. (ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Cụ thể, sau khi cùng đồng bọn tìm kiếm và lôi kéo "con mồi", V. đã đưa 16 công dân trên địa bàn tỉnh qua Campuchia làm thuê bằng đường tiểu ngạch. Nhận thấy công việc không hấp dẫn như lời giới thiệu của V. và đồng bọn, nhiều người muốn trở về Việt Nam thì ngay lập tức bị đe dọa và cắt liên lạc với gia đình. Vụ án đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng. Ngoài ra, Công an tỉnh Cà Mau còn hỗ trợ công an nhiều địa phương trong cả nước xác minh các vụ việc có tính chất tương tự.

Để tránh "tiền mất tật mang", Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân có nhu cầu tìm việc làm cần phải cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin nơi thuê lao động, liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn...