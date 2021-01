Ngày 7-1, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa triệt phá chuyên án một chuyên án ma túy "khủng", bắt quả tang một người đàn ông đang vận chuyển một số lượng lớn heroin ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.



Nguyễn Trọng Thành cùng tang vật là 14 bánh beroin - Ảnh: Công an Hà Nam

Sáng cùng ngày, tại trạm dừng nghỉ Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn qua xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Phủ Lý đã ập vào trạm dừng nghỉ bắt quả tang người đàn ông đang "ôm" 14 bánh heroin.

Tại chỗ, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Trọng Thành (SN 1963; quê phường Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; hiện ngụ phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Khám xét, công an thu giữ 14 bánh heroin và một số tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Bước đầu Thành khai nhận, thường xuyên móc nối với những kẻ buôn ma túy tại tỉnh Nghệ An để mua ma túy với số lượng lớn ở khu vực biên giới giáp Lào rồi vận chuyển về Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Theo hồ sơ, Thành đã có 1 tiền án về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", bị tuyên phạt mức án 23 năm tù. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.