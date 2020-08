Ngày 21-8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tín (28 tuổi; ngụ TP Mỹ Tho) và Lương Hoàng Đông (31 tuổi; ngụ huyện Chợ Gạo), Đoàn Tấn Điền (23 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi gây ra 35 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang và Long An .

Theo thượng tá Trương Văn Sáu - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang - gần đây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận. Vì thế, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập ban chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này.

Tín và Đông lúc bị bắt quả tang

Khoảng 3 sáng 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt quả tang Tín và Đông đang thực hiện hành vi trộm cắp tại nhà một hộ dân tại TP Tân An.

Khi phát hiện có lực lượng cảnh sát mật phục, một nhóm thanh niên bỏ chạy đến bến phà Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) thì công an bắt giữ thêm Điền; những người còn lại nhảy xuống sông tẩu thoát.

Kiểm tra vali băng nhóm này vừa trộm, lực lượng chức năng phát hiện 10 chai rượu Tây các loại, 1 đầu đạn tự chế, 1 hộp vuông màu vàng bên trong có 3 nhẫn vàng 18K (trọng lượng 1,5 chỉ), 1 dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 1 chỉ), 2 mặt dây chuyền vàng 18K, 3 viên hộ phách, 2 đồng hồ nam và nữ (trị giá 6 triệu đồng), 1 điện thoại Iphone 6s, 1 con heo đất và 1 chai nước hoa trị giá 2 triệu đồng…

Tại cơ quan công an, Tín, Đông và Điền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả 3 khai nhận mục đích đi trộm để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Ngoài ra, công an xác định 5 nghi phạm khác có tham gia các vụ trộm, gồm: Âu Trần Huy Bằng (21 tuổi), Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi), Nguyễn Thanh Châu (27 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi), cùng ngụ TP Mỹ Tho; và Nguyễn Hoàng Vũ ( 27 tuổi), ngụ TP Cần Thơ.

Hiện, cảnh sát đã bắt giữ được Bằng, 4 nghi phạm còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm nghi phạm này đã thực hiện trót lọt 35 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các tỉnh Tiền Giang và Long An (trong đó Tiền Giang 20 vụ, Long An 15 vụ).