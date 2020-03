Sáng 2-3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa bàn giao 16 xe cùng 16 đối tượng cho Công an huyện Cái Bè để tiếp tục xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Một số đối tượng và phương tiện lúc bị bắt giữ

Trước đó, sau nhiều ngày nắm thông tin từ các "tay đua" ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang sẽ tụ tập về gần cầu Mỹ Thuận tổ chức đua, kéo xe. Rạng sáng cùng ngày, tổ công tác gồm Phòng CSGT, CSHS và Công an huyện Cái Bè tổ chức phục kích, bắt 16 xe cùng 16 đối tượng.

Từ nhiều ngày trước, trên trang mạng xã hội cũng phản ánh vào lúc khuya, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cái Bè có nhiều nhóm thanh, thiếu niên chặng cả xe trên Quốc 1 để đua xe, kéo xe.