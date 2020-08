Sáng 12-8, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nhân (SN 1989) và Châu Ngọc Mười (SN 1993; cùng ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Mười và Nhân cùng tang vật trộm được Ảnh: Xuân Mai - Công an Quảng Nam

Trước đó, lúc 3 giờ sáng 29-7, tổ công tác Công an TP Tam Kỳ đang làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Phan Chu Trinh – Tôn Đức Thắng (TP Tam Kỳ) thì phát hiện Nhân chở Mười bằng xe máy. Thấy 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, công an kiểm tra thì phát hiện trên người 2 đối tượng có 3 điện thoại di động. Qua xác minh, 2 trong 3 điện thoại trên là do cặp đôi vừa trộm được.

Theo lời khai của Nhân và Mười, lúc 1 giờ sáng cùng ngày, sau khi bàn tính, cặp đôi này đi xe máy dạo quanh các khu dân cư ở TP Tam Kỳ, tìm sơ hở của các nhà dân để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực phường Hòa Thuận, thấy một nhà dân không đóng cửa chính của tầng 2 nên Mười đột nhập vào nhà trộm 1 điện thoại Iphone 7 Plus, 1 điện thoại hiệu Intel tài sản còn Nhân ngồi trên xe máy cảnh giới.

Qua đấu tranh, ngoài vụ trộm trên, từ đầu tháng 7 đến khi bị bắt, 2 đối tượng còn gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Tam Kỳ. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dung đêm khuya vắng, dùng xe máy đi tìm sơ hở của nhà dân không đóng cửa, chủ yếu là các nhà cao tầng để đột nhập lấy trộm tài sản, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Công an TP Tam Kỳ đã thu hồi 3 máy laptop, 1 Ipad, 12 điện thoại di động.