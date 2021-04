Trưa ngày 6-4, tin từ UBND thị trấn phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc một cặp vợ chồng được xác định đã tử vong trong ngôi nhà khóa trái cửa.



Ngôi nhà nơi phát hiện sự việc

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay 6-4 người dân thấy căn nhà ở đường Khuất Quang Chiến (thị trấn phố Lu) khoá trái cửa nhiều ngày, gọi không có ai mở cửa. Đồng thời, ngôi nhà lại bốc mùi hôi rất lạ. Người dân sau đó đã báo cơ quan công an.

Khi lực lượng chức năng tới hiện trường phá cửa vào trong thì tá hỏa phát hiện cặp vợ chồng đã tử vong nên nhanh chóng báo sự việc tới Công an huyện Bảo Thắng và Công an tỉnh Lào Cai.

"Công an huyện Bảo Thắng và Công an tỉnh Lào Cai đã phong tỏa căn nhà nơi phát hiện 2 thi thể vợ chồng. Bên cạnh đó, Công an cũng cử đội pháp y tới hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân" - lãnh đạo thị trấn phố Lu nói.



Theo chính quyền địa phương, đây là ngôi nhà do 2 vợ chồng (chưa rõ danh tính) thuê để buôn bán.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai phối hợp điều tra, làm rõ.