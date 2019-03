Cắt cổ người chạy xe ôm rồi kéo thi thể bỏ dưới kênh

03/03/2019 11:41

Ngày 3-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Sóc Tha (SN 1955; quốc tịch Campuchia; tạm trú số 83, Võ Trường Toản, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là ông Lâm (chưa rõ danh tính, nơi cư trú).



Sóc tha tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo lời khai ban đầu, vào lúc 21 giờ của khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán, Tha đi chơi tại khu vực cầu 283 (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Sau đó, Tha gọi điện thoại cho Lâm (chạy xe ôm) đến chở Tha về khu vực đường Kinh 2 thuộc xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất.

Theo thỏa thuận ban đầu thì giá tiền chở thuê là 70.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Lâm yêu cầu Tha trả 170.000 đồng nên giữa đôi bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Lâm rút dao trong túi áo ra tấn công Tha. Tha tránh được và chụp lại cây dao rồi đâm trúng vào người chạy xe ôm nhưng không biết trúng ở vị trí nào trên cơ thể nạn nhân. Lâm lên xe bỏ đi nhưng còn quay lại chửi nên Tha cầm dao chạy đến cắt cổ người này. Khi biết Lâm đã chết, Tha đẩy thi thể nạn nhân xuống mé kênh rồi lấy xe của Lâm chạy về hướng TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) để tìm cách trốn sang Campuchia. Trên đường đi, khi qua đò Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang) khoảng 7 km, Tha mở khóa yên xe thì còi báo động trên xe kêu. Sợ bị lộ nên Tha bỏ xe lại đây và chạy trốn sang Campuchia. Qua công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của nước bạn, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện Tha ở gần khu casino tại Campuchia. Theo đó, lực lượng chức năng của nước bạn thực hiện ngay việc bắt giữ khẩn cấp đối tượng này rồi giao cho Công an huyện Hòn Đất xử lý bước đầu trước khi di lý Tha về Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

T.Nốt