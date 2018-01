Chân dung 7 kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời"

30/01/2018 16:46

Ngày 30-1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo của Bộ Công an về tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Theo thông báo này, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố, tiền thân là tổ chức "Tân Dân Chủ".



Từ trái sang, từ trên xuống: Đào Minh Quân (Đào Văn); Quách Thế Hùng; Phạm Lisa (Phạm Anh Đào); Kelly Triệu (Triệu Thanh Hoa)

Tổ chức khủng bố này có trụ sở đặt tại 2807 Anaheim , CA 92814, Mỹ; điện thoại 7605233011; trang web: chinhphuquocgia.com, cuutuchinhtri.org, phamvanlong.com, cpqgvnlt.com.



Tiểu sử những kẻ cầm đầu tổ chức này như sau:

1. Đào Minh Quân

Đào Minh Quân

Họ và tên: Đào Minh Quân;

Bí danh: Minh Quân, Anh Thương;

Sinh: 27-7-1952;

Quê quán: Kỳ Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam ;

Chỗ ở hiện nay: PO BOX 2807 ANAHEMIM , CA 92814 , Mỹ;

Quốc tịch: Mỹ;

Vai trò trong tổ chức: "Thủ tướng" tự xưng của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

Tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội "Khủng bố chống chính quyền nhân dân" theo Điều 84 BLHS Việt Nam.

2. Kelly Triệu Thanh Hoa



Kelly Triệu Thanh Hoa

Họ và tên: Kelly Triệu Thanh Hoa;

Bí danh: Kelly Triệu;

Sinh: 13-8-1968;

Chỗ ở hiện nay: Mỹ;

Quốc tịch: Mỹ;

Vai trò trong tổ chức: cấp bậc "chuẩn tướng", chức vụ "phụ trách thanh niên" của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

3. Lâm Ái Huệ

Lâm Ái Huệ

Họ và tên: Lâm Ái Huệ;

Bí danh: Lâm Kim Huệ;

Sinh: 02-10-1968;

Chỗ ở hiện nay: Canada ;

Quốc tịch: Canada ;

Vai trò trong tổ chức: cấp bậc "chuẩn tướng", chức vụ "Thứ trưởng Bộ tài chính" của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

4. Phạm Thị Anh Đào



Phạm Thị Anh Đào

Họ và tên: Phạm Thị Anh Đào;

Bí danh: Lisa Phạm;

Sinh: 04-6-1979 tại TP Hồ Chí Minh;

Chỗ ở hiện nay: 614 Progressive Way, Denmark , South California 29042, Mỹ;

Quốc tịch: Mỹ;

Vai trò trong tổ chức: Thành viên tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", nhiệm vụ kích động khủng bố, phá hoại manh động chống phá Việt Nam;

Tháng 8-2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Phạm Lisa về tội "Khủng bố chống chính quyền nhân dân" theo Điều 84 BLHS Việt Nam.

5. Lý Hồng Thái

Lý Hồng Thái

Họ và tên: Lý Hồng Thái;

Tên khác: Nguyễn Minh Chánh ;

Sinh: 1952;

Quê quán: Hà Nội;

Chỗ ở hiện nay: Mỹ;

Quốc tịch: Mỹ;

Vai trò trong tổ chức: cấp bậc "trung tướng", chức vụ "Tổng cục trưởng tổng cục võ học", "Tổng tham mưu phó Quân lực quốc gia VNCH" của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

6. Đối tượng Nguyễn Đức Thắng



Nguyễn Đức Thắng

Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng;

Sinh: 1930;

Chỗ ở hiện nay: Mỹ;

Quốc tịch: Mỹ;

Vai trò trong tổ chức: cấp bậc "chuẩn tướng", chức vụ "Chánh văn phòng Thủ tướng" của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".

7. Quách Thế Hùng



Quách Thế Hùng

Họ và tên: Quách Thế Hùng;

Bí danh: Lê Nguyễn Bình;

Sinh: 1-4-1948;

Quê quán: thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Chỗ ở hiện nay: 5386 Somerset St , Los Angeles , California 90032 , Mỹ;

Quốc tịch: Mỹ;

Nghề nghiệp: Bác sỹ;

Vai trò trong tổ chức: "Tổng cục trưởng Tổng cục Quân Huấn", "Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam cộng hòa", cấp bậc "đại tướng" của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".





B.T.N