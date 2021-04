Ngày 25-4, liên quan đến vụ nam tài xế điều khiển chiếc xe hạng sang Porsche Macan màu xanh dùng biển số giả, trùng biển số với chiếc xe Porsche Macan chính chủ màu nâu BKS 30A-715.10, Công an quận Hoàng Mai đã phát thông báo truy tìm nam tài xế trên để phục vụ công tác điều tra.

Đặng Văn Luân, nam thanh niên đang bị cơ quan điều tra truy tìm

Theo thông báo của Công an quận Hoàng Mai, ngày 19-4, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai tiếp nhận tin báo từ lực lượng Cảnh sát 113 công an quận, về việc tại trước sảnh Park7, Park Hill (khu đô thị Times City), phát hiện 2 xe ôtô nhãn hiệu Porsche Macan cùng đeo BKS có số giống nhau: 30A-715.10.



Sau khi tiếp nhận, Công an phường Mai Động phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành kiểm tra hành chính và xác minh đối với 2 chiếc ôtô trên. Quá trình xác minh, anh Lê Ngọc Tú điều khiển xe Porsche Macan màu nâu đã xuất trình các giấy tờ liên quan nguồn gốc xe; anh Đặng Văn Luân là người điều khiển xe Porsche Macan màu xanh, quá trình dừng xe đã tự ý bỏ đi.

Hai chiếc xe hạng sang "chạm mặt nhau"

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh đạt kết quả, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai thông báo truy tìm người như sau: Đặng Văn Luân (SN 1990, trú ở Phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Đề nghị nhân dân, ai phát hiện người có nhân thân, đặc điểm như trên, báo ngay cho Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai để giải quyết, điện thoại: 0965257688, ông Trần Việt Anh, đội Cảnh sát hình sự.