Ngày 10-6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm Lê Văn Lượng (SN 1984, ngụ làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.



Nghi phạm Lê Văn Lượng - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông báo, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-6, tại làng Đô Sơn, Lê Văn Lượng đã dùng dao chém 3 người (ở cùng làng) trọng thương, 1 người đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Gây án xong, Lượng đã bỏ trốn, không có mặt tại địa phương.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, nếu phát hiện đối tượng thì báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Công an tỉnh qua SĐT Đường dây nóng về an ninh trật tự Công an tỉnh 02373.725.725.

Liên quan tới vụ việc này, nguồn tin từ Công an huyện Ngọc Lặc cho biết hiện đơn vị đang huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa truy bắt nghi phạm Lê Văn Lượng.

Do khu vực xã Thạch Lập giáp với huyện Bá Thước, là khu vực rừng núi, địa hình phức tạp nên việc truy bắt Lượng gặp nhiều khó khăn.

Hiện, nguyên nhân, động cơ gây án của nghi phạm Lê Văn Lượng vẫn chưa được làm rõ.