Chiều ngày 10-4, tin từ Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Thuận Châu đã bắt giữ được kẻ giết người xảy ra vào sáng cùng ngày.



Đầm Văn Xuân bị bắt giữ 5 giờ sau gây án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10-4, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin báo tại khu vực bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân tử vong là ông Đầm Văn H. (SN 1938; ngụ bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha), nghi phạm gây án là Đầm Văn Xuân (SN 1968), con trai ông H. Tuy nhiên, sau khi chém chết bố đẻ, Xuân đã trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Sơn La sau đó đã huy động lực lượng truy bắt. 5 giờ sau khi gây án (khoảng 14 giờ cùng ngày), Đầm Văn Xuân đã bị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng, cách hiện trường khoảng 3 km.

Bước đầu, Đầm Văn Xuân khai nhận do mâu thuẫn nên đã dùng dao chém vào đầu ông H. dẫn tới tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La phối hợp điều tra, làm rõ.