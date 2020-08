Ngày 16-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt và di lý đối tượng Nguyễn Đức Hiệp (36 tuổi, ngụ xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) từ tỉnh Bình Phước về đơn vị để điều tra sau hơn 2 năm bỏ trốn.



Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp (áo đen) tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 26-5-2018, đối tượng Hiệp cùng ông Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi, ngụ huyện Krông Ana) và một số người khác đến một quán ở trên địa bàn xã Đray Sáp , huyên Krông Ana (Đắk Lắk) tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, giữa đối tượng Hiệp và ông Dũng đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Hiệp bực tức rồi bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, đối tượng Hiệp quay lại quán nhậu, cầm 1 con dao dài lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay ông Dũng, gây thương tích nặng (tỉ lệ thương tật 33%).

Sau khi những người xung quanh can ngăn, giật lấy dao, đối tượng Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Krông Ana phát lệnh truy nã. Đối tượng Hiệp đã đi nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước để tránh bị công an phát hiện. Sau hơn 2 năm trốn truy nã, ngày 15-8 đối tượng Hiệp đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang làm nghề cạo mủ cao su tại xã Thuận Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).