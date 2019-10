Ngày 15-10, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1986; ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) với mức án 18 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Phan Thanh Điền (ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).



Ngoài mức án đã tuyên, Khánh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của anh Điền cho đến đủ 18 tuổi. Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 15-9-2018, Khánh điều khiển xe máy trong tình trạng trong người có rượu về phòng trọ (tại khu phố 3, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) nhưng bị kẹt xe do xe tải dừng trước cổng bệnh viện. Lúc này, Mai Văn Tự (SN 1999; ngụ ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh) cũng đã uống rượu và chạy xe máy đến khu vực này. Để tránh tình trạng kẹt xe gây ùn tắc giao thông kéo dài, Tự kêu tài xế xe tải cho phương tiện di chuyển đi nơi khác nếu không sẽ bị cảnh sát giao thông bắt.

Ngay sau đó, Khánh gặp Tự tại chỗ bán sò ven đường rồi nói: "Đôi khi cũng kẹt xe, mày nói gì người ta". Tự trả lời: "Nếu tôi có nói gì sai thì cho tôi xin lỗi". Tự vừa dứt lời thì Khánh định lấy nón bảo hiểm đánh nhưng được 2 người bạn đứng gần đó can ngăn. Tuy nhiên, Khánh vẫn chưa chịu bỏ qua mà gọi điện thoại kêu đồng bọn mang hung khí đến để đánh nhau với Tự.

Nghe vậy, Tự cùng người bạn tên Linh chạy xe đến tiệm tạp hóa mua 2 con dao yếm rồi gọi điện thoại kêu thêm 2 người bạn khác tên Hải và Thức đến để cùng đánh nhau với nhóm của Khánh. Khi cả nhóm quay lại chỗ bán sò thì Tự vẫn thấy Khánh còn ngồi đó nên dùng chân đạp vào người và làm cho thanh niên này gây té ngã. Trong lúc Khánh đang loay hoay đứng dậy định bỏ chạy thì Tự tiếp tục cầm dao chém trúng 1 nhát vào lưng với tỉ lệ thương tích được xác định 6%. Khánh chỉ thoát thân khi chạy trốn vào khu tập thể của Đội Thi hành án huyện An Minh.

Một lúc sau, Khánh được người bạn tên Hải chở đi bệnh viện khâu lại vết thương. Thế nhưng, khi xe vừa đi ngang qua chỗ bán sò thì Khánh lại nhảy xuống xe. Tại đây, Khánh nhìn thấy anh Điền đang ngồi nói chuyện với người bạn. Nghi ngờ anh Điền là kẻ chủ mưu xúi giục cho Tự chém mình nên Khánh dùng tay đánh vào mặt và làm người này té ra phía sau. Chưa dừng lại, Khánh tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng, ngực của nạn nhân cho đến bất tỉnh mới chịu buông tha. Anh Điền được mọi người xung quanh đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu nhưng đã tử vong vì sốc mất máu do đa chấn thương.