Vừa qua, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 4 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng kẻ cầm đầu là bà Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) được xác định có vấn đề thần kinh sẽ được đưa đi điều trị bắt buộc.



Trần Thị Mỹ Hiền cùng các đồng phạm đã sử dụng 2 pháp nhân, vẽ ra 8 dự án bất động sản không có thật tại các quận, huyện ở TP HCM rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật. Sau đó các đối tượng ký thỏa thuận chuyển nhượng trái pháp luật đối với 4 căn nhà xây dựng sai phép bán cho nhiều người. Theo Công an TP HCM, trong vụ án này Hiền cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của 171 người với số tiền 259,2 tỉ đồng.

Bị can Trần Thị Hồng Hạnh với tư cách là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà để thỏa thuận chuyển nhượng 162 nền đất thổ cư của dự án ma, chiếm đoạt 181,4 tỉ đồng.

Tám dự án được trùm bất động sản Trần Thị Mỹ Hiền (được xác định có vấn đề thần kinh) cùng đồng bọn tự vẽ bản đồ, lập quy hoạch ma để lừa đảo 171 người chiếm đoạt 259,2 tỉ đồng gồm:

Dự án đường số 7, Dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân được Trần Thị Mỹ Hiền lập nhiều bản vẽ khác nhau bằng cách tách, gộp các thửa đất để phân lô nền đất với tên gọi các dự án khác nhau.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh

Trong đó, khu đất được gọi là Dự án đường số 7, Công ty Hoàng Kim Land đã lập bản vẻ, bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất thể hiện có 66 căn nhà với tổng diện tích 9954 m2. Tại dự án này, công an xác định bị can Trần Thị Hồng Hạnh ký chuyển nhượng 49 nền đất chiếm đoạt 55,1 tỉ đồng.



Dự án đường số 7B, Trần Thị Hồng Hạnh ký chuyển nhượng 25 nền đất chiếm đoạt 18,5 tỉ đồng; Dự án Khu C đường số 7, Công ty Hoàng Kim Land đã tự vẽ bản đồ quy hoạch và Hạnh ký chuyển nhượng 2 nền đất chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng. Nằm trong khu đất này, các bị can đã thực hiện hành vi bán 4 căn nhà cho 7 người, Công an TP HCM xác định thửa đất diện tích 283,1 m2 do ông N.H.S đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại đường số 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ông S. đã dùng thế chấp ngân hàng vay tiền. Đến tháng 4-2017, vợ chồng ông S. đã lập biên bản làm việc về nội dung đồng ý chuyển nhượng thửa đất này cho bà Hiền với giá 9,8 tỉ đồng. Sử dụng biên bản thỏa thuận với ông S., Hiền cải tạo căn nhà thô trên đất ông S. xây thành 4 căn nhà khác nhau để bán cho khách hàng. Trong đó 3 căn nhà Hiền và Hạnh bán cho 2 khách hàng, chiếm đoạt tổng cộng 15 tỉ đồng. Do bà Hiền không thực hiện đúng cam kết nên ông S. khởi kiện ra tòa, đơn phương chấm dứt thỏa thuận đã ký. Sau khi phát hiện sự gian dối của Hạnh và Hiền, 7 người bị lừa bán nhà đã đến công an tố cáo.

Tại dự án Hương lộ 11 (Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), Hạnh chỉ mới đặt cọc với chủ đất, chưa hoàn tất chuyển nhượng nhưng đã lập dự án KDC Hương lộ 11 rồi cùng đồng bọn thông qua Công ty Môi giới BĐS Tây Sài Gòn quảng cáo, giới thiệu đất nền để thu hút khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã vẽ bản đồ quy hoạch diện tích 8854 m2 phân ra 69 lô đất. Hạnh đã ký chuyển nhượng 24 nền đất chiếm đoạt 17 tỉ đồng.

Dự án Phạm Hùng (xã Bình Hưng, Bình Chánh) được các đối tượng tự vẽ lập quy hoạch để ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất dự án, chiếm đoạt tiền khách hàng.

Đối với dự án Đông Hưng Thuận (quận 12), Trần Thị Mỹ Hiền đã dùng 2 pháp nhân lập quy hoạch, lập bản vẽ phân lô nhiều thửa đất để lừa đảo. Công an xác định các thửa đất này đều là đất nông nghiệp, là tài sản được ngân hàng cấn trừ nợ. Ngoài ra, một phần của dự án này được xác định là khu vực công viên cây xanh, UBND quận 12 cho biết không có dự án nhà ở, hạ tầng kỹ thuật nên đã thông báo trên facebook của quận để người dân cảnh giác.

Tại Dự án Bà Điểm (huyện Hóc Môn), đến nay UBND huyện Hóc Môn khẳng định chưa giải quyết chấp thuận, địa điểm đầu tư dự án cho tổ chức, cá nhân nào; chưa chuyển mục đích sử dụng đất. UBND huyện Hóc Môn khẳng định Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land không đầu tư dự án nào tại khu đất mà Trần Thị Mỹ Hiền tự vẽ bản đồ, lừa đảo khách hàng.