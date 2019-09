M.T là anh cùng cha khác mẹ với H.



Hai anh em H., M.T ngồi uống bia cùng bạn bè trong quán nhậu ở quận 12. Rượu vào lời ra, H. và anh H.D.T xảy ra tranh cãi về việc H. nợ D.T 300.000 đồng. Thấy anh D.T có vẻ quá say, nhóm bạn can ngăn rồi đưa anh này ra lấy xe về nhà. Trong lúc chờ bạn lấy xe máy chở về, anh D.T đột nhiên quay lại đánh H. Sẵn cầm ly bia, H. đập ly bia vào trán anh D.T. Bênh vực em trai, M.T lao vào đạp trúng bụng đối phương. Mất thăng bằng, anh D.T ngã xuống đất và lại bị M.T dùng chân đạp vào cổ. Sau đó, nạn nhân tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não và chấn thương đốt sống cổ.

Vụ án kéo dài suốt 3 năm do phải làm rõ nguyên nhân cũng như cơ chế 2 bị cáo tác động lên cơ thể khiến nạn nhân mất mạng. Dựa trên tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, tòa án xác định hai anh em H., M.T có lỗi cố ý gián tiếp.

Tại tòa, 2 bị cáo tỏ ra hối hận về sai lầm không thể cứu vãn do bản thân gây ra. Hai bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng. Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, phía bị cáo đã bồi thường 68 triệu đồng. Đây là số tiền mà gia đình các bị cáo phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Trước khi phạm tội, H. là lao động tự do, thu nhập không ổn định lại phải nuôi 3 con nhỏ. M.T là tài xế, phải nuôi 2 con nhỏ. Những người đàn ông là trụ cột của gia đình ở tù, gia đình quay cuồng lo chạy tiền để bồi thường cho gia đình nạn nhân đã đành mà tương lai của gia đình và những đứa trẻ cũng chênh vênh, mịt mờ. Tất cả cũng chỉ vì sự nóng giận, thiếu kiềm chế trong lúc nhậu nhẹt.