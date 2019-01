Chiếm đoạt tiền BHYT, 2 cán bộ phòng khám đa khoa bị “hốt”

06/01/2019 17:00





Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với Phan Phương Đông (55 tuổi) và Đỗ Minh Thống (41 tuổi, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) về hành vi "Tham ô tài sản".

Cả 2 bị can này đều là cán bộ của Phòng khám Đa khoa khu vực (PKĐKKV) Sông Đốc.

Công an đọc lệnh bắt bị can Đỗ Minh Thống

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2006 – 2012, bị can Đông đã lợi dụng chức vụ Trưởng PKĐKKV Sông Đốc chỉ đạo cán bộ và nhân viên của đơn vị sử dụng biên lai tự mua để thu tiền viện phí. Đồng thời, bị can Đông còn chỉ đạo bị can Thống (kế toán) không báo cáo số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua, không trích nộp 35% số tiền thu viện phí vào ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 350 triệu đồng.

Thi hành lệnh bắt bị can Phan Phương Đông

Bên cạnh đó, từ năm 2009 -2014, bị can Thống lập giả chứng từ kê thêm tiền mua dầu chạy máy phát điện để bỏ túi riêng trên 137 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1-2006 đến 12-2015, bị can Thống đã không cập nhật đầy đủ số liệu thu chi; thanh quyết toán các nguồn kinh phí của đơn vị; lập chứng từ khống… để hợp thức hóa và chiếm đoạt trên 807 triệu đồng.

Trong đó, chiếm đoạt tiền BHYT 387 triệu đồng; kinh phí hoạt động trên 369 triệu đồng và tiền lương y tế ấp, khóm 50 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

VÂN DU