Chiêu độc của 1 nữ giúp việc

05/10/2018 13:26

Ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an TP TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 656 đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 (TP HCM).



Nữ giúp việc bí ẩn

Theo thông tin ban đầu, ngày 31-6-2017, chị P.T.H.T. (SN 1978; chủ nhà) đăng thông tin tìm người giúp việc trên một tờ báo.

Sáng hôm sau, một phụ nữ tên Lan (quê Bến Tre) gọi điện cho chị T. ngỏ ý muốn đến làm. Sau đó, người này đến xuất trình chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1980; quê Bến Tre) và sổ hộ khẩu photocopy công chứng đưa cho chị T.

Camera ghi hình nữ giúp việc

Chị T. đồng ý và hẹn Lan đến nhận việc vào ngày 29-7-2017. Tuy nhiên, tối 28-7-2017 Lan đã mang hành lý đến nhà chị T. Khi Lan đến, chị T. cho ở phòng đối diện với phòng ngủ của gia đình.

Rạng sáng 31-7-2017, chị T. dậy sớm đi lễ nhà thờ sau đó trở về thì không thấy Lan, gọi điện thoại không liên lạc được. Nghi có điều chẳng lành, chị T. vào phòng Lan thì thấy nhiều phong bì đựng tiền chị để trong két sắt rơi vãi trên giường ngủ.

Về phòng ngủ kiểm tra, chị T. phát hiện tài sản trong két sắt gồm 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, 1.000 USD không cánh mà bay. Nạn nhân đến công an trình báo và cung cấp camera gia đình.

Camera ghi nhận tối 30-7-2017, Lan mở cửa phòng chị T. rồi mở tủ lục lấy một túi đồ ra khỏi phòng. Sau đó, Lan trở lại phòng lấy chùm chìa khóa mở két sắt rồi tắt điện trong phòng và lấy tài sản. Lúc này chủ nhà đang xem tivi cùng 2 người cháu họ ở phòng khách.

Xác định có dấu hiệu hình sự nên Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản" để điều tra làm rõ. Do tài sản trên 500 triệu đồng nên vụ án được chuyển lên Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Công an TP HCM xác minh tại địa phương thì không có ai tên Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1980) và cũng không có tên như sổ hộ khẩu mà Lan cung cấp.

Công an TP HCM thông báo trên truyền thông kèm theo hình ảnh và đoạn video ghi nhận hình ảnh đối tượng Lan nhưng vẫn không xác định được nhân thân.

Lộ nguyên hình kẻ trộm chuyên nghiệp

Tháng 9-2018, Công an TP HCM phát hiện đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Trương Thị Thu Hà (SN 1979; quê Tiền Giang) để tìm việc làm có đặc điểm giống như đối tượng Lan gây ra vụ án trên nên đã tạm giữ CMND và mời về làm việc.





Sa lưới khi công an vào cuộc

Tại công an, đối tượng khai nhận là Lê Thị Thủy (SN 1981; quê An Giang) và thuê phòng trọ sinh sống tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thủy khai do cần tiền tiêu xài nên đã sử dụng giấy tờ giả để xin vào giúp việc rồi trộm cắp tài sản. Giữa tháng 7-2017, Thủy lên trang mạng xã hội đặt làm giả CMND tên Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1980, quê Bến Tre) và sổ hộ khẩu photo chứng thực sao y đúng bản chính có tên Nguyễn Thị Thanh Lan, Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tuấn với số tiền 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Thủy lên mạng đăng tin tìm việc rồi tìm đến nhà chị T, ở đó 3 ngày sau đó ra tay trộm cắp. Sau khi tiêu xài hết tiền, Thủy mang 2 lượng vàng ra tiệm vàng ở chợ Bến Thành (TP HCM) bán được 72 triệu đồng và 1 lượng vàng bán ở Bình Dương được 36 triệu đồng. Thủy mua xe tay ga 44 triệu đồng và tiêu xài hết số dư.

Mở rộng điều tra, Thủy còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm từ năm 2016 đến nay với thủ đoạn tương tự.

Phạm Dũng