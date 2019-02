Chiều nay 18-2, Công an họp báo vụ nữ sinh viên giao gà chiều 30 Tết bị sát hại

18/02/2019 14:35

Ngày 18-2, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết đúng 15 giờ 30 phút chiều nay 18-2, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo, thông tin về quá trình điều tra ban đầu vụ án chị Cao Mỹ D., nữ sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, bị sát hại sau khi mất tích lúc đi giao gà chiều 30 Tết (ngày 4-2).



Bị can Vương Văn Hùng (trái) và Bùi Văn Công (phải)

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4-2 (tức 30 Tết Kỷ Hợi 2019), chị Cao Mỹ D. có sử dụng xe máy chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Sau khi chị D. đi khoảng 2 tiếng đồng hồ, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng chị D. không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, Công an TP Điện Biên Phủ tổ chức truy tìm tung tích. Sáng ngày 7-2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), đã phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ D. tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Ngôi nhà nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân - Ảnh: X.A.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân Cao Mỹ D. bị chết do siết cổ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án, tập trung tối đa lực lượng phối hợp cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Ngày 10-2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố và bắt giữ nghi phạm Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) để điều tra về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Công (ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Công là người sở hữu chiếc xe tải 1,25 tấn, trên thùng xe có vết máu, mà qua giám định mẫu máu này trùng với mẫu máu của nạn nhân D.

Hình ảnh nữ sinh Cao Mỹ D. trước khi đi giao gà chiều 30 Tết trích xuất từ camera

Đến ngày 17-2, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Điện Biên, vừa tiếp tục ra quyết định bắt khẩn cấp là Phạm Văn Nhiệm (SN 1972), Lường Văn Lả (chưa rõ năm sinh), cùng trú ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên và Lường Văn Hùng (ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để điều tra vụ án.

Cả 5 bị can nêu trên đều bị cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung 5 tội danh gồm: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, cả 5 đối tượng đều là thành phần bất hảo tại địa phương, đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Ng. Hưởng