Lực lượng công an khám xét "sào huyệt" của băng nhóm tội phạm này

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều nay 29-7, một lãnh đạo UBND quận Dương Kinh cho biết việc cấp phép thực hiện dự án khu đô thị Our City là do sở Kế hoạch-Đầu tư Hải Phòng cấp phép. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo phân cấp là do thành phố quản lý.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo quận Dương Kinh, khi có người dân kiến nghị, vấn đề an ninh trật tự, hay vấn đề ô nhiễm môi trường... thì quận có thể xuống, yêu cầu phối hợp kiểm tra, giải quyết. Việc quản lý nhân sự người nước ngoài là do phòng Xuất nhập cảnh, công an TP Hải Phòng cấp phép, quản lý.



"Bình thường thì quận không có thẩm quyền kiểm tra những đơn vị vốn 100% FDI. Trong trường hợp quận muốn xuống làm việc cũng phải có kế hoạch và thông báo trước cho đơn vị này" - lãnh đạo UBND quận Dương Kinh cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, trên thực tế, lãnh đạo quận cũng luôn đề nghị lực lượng công an lưu ý các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là khu đô thị Our City vì không hiểu họ làm gì mà cứ "đập ra, xây vào" nhiều lần.

"Dù đây là nơi có người nước ngoài lưu trú, làm việc nhưng những bất ổn thì chắc chắn là cơ quan công an phải nắm được. Phải mất khá nhiều thời gian xác minh, thu thập thông tin, điều tra hành tung, quy luật hoạt động của nhóm người Trung Quốc tại đây và có kế hoạch chu đáo, tỉ mỉ thì chuyên án mới được phá thành công, an toàn đến như vậy" - vị lãnh đạo quận Dương Kinh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Hải Thành, chia sẻ với báo chí là chỉ có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú với chính quyền cơ sở. Trong khi đó, thời điểm công an đột kích, trong một số biệt thự tại khu đô thị Our City có đến gần 400 người Trung Quốc.

"Sào huyệt" đường dây đánh bạc thời điểm công an đột kích

"Những năm đầu, sau khi khởi công, thì họ còn mời chính quyền địa phương vào trong đó dự sự kiện, nhưng từ năm 2013 đến nay, tuyệt nhiên không đả động gì. Khu đô thị này cũng chưa từng xảy ra vấn đề an ninh trật tự. Mọi hoạt động của họ đều thông qua thành phố. Chúng tôi chỉ được thông tin là có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú trong đó"- Chủ tịch UBND phường Hải Thành cho hay.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, khu đô thị Our City chủ đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông-Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited). Được cấp phép từ năm 2005, đây là dự án bất động sản đầu tiên của Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Dự án nằm sát bên đường Phạm Văn Đồng (phường Hải Thành, quận Dương Kinh) nối trung tâm Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn. Đây được xem là vị trí đắc địa bởi giao thoa của hệ thống giao thông và các công trình công cộng lớn của Hải Phòng.

Theo quy hoạch tổng thể, diện tích của dự án là 43 ha, bao gồm 5 khu nhà sinh thái với sản phẩm chủ đạo là các biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề và 1 khu thương mại tổng hợp cỡ lớn, vốn đầu tư ban đầu dự kiến khoảng 85 triệu USD... Tuy nhiên, đó chỉ là thông tin ban đầu của chủ đầu tư, sau khi khởi công từ năm 2010, tháng 9-2014, Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam bất ngờ lại công bố việc hợp tác chiến lược với Công ty CBRE Singapore, chi nhánh Đông Nam Á và Công ty CBRE Việt Nam (thuộc tập đoàn CBRE) cùng những nội dung điều chỉnh lớn về quy hoạch tổng thể của Khu đô thị thương mại Our City. Kết hợp tác đó có kết quả ra sao, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, dự án mới chỉ xây dựng được vài tòa nhà cao 2-3 tầng. Đáng chú ý, từ khi đưa vào đưa vào sử dụng cách đây vài năm khu đô thị Our City khá vắng vẻ, sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc. Hầu hết người dân Hải Phòng đi qua đây đều có chung thắc mắc không hiểu tại sao một khu nhà ở cao cấp mà không thu hút được dân cư.

Trong khi đó hàng chục căn Shophouse nằm ở vị trí đắc địa, nhưng chỉ được bày bán vài thứ vật dụng hàng ngày cho người qua đường. Các tòa nhà trong khu đô thị này thường xuyên bị sửa chữa, thay đổi so với kiến trúc ban đầu. Đại diện chính quyền sở tại cho biết các lực lượng chức năng của địa phương rất khó tiếp cận được phía bên trong tòa nhà. Còn người lạ muốn vào thăm hoặc thuê địa điểm bán hàng thì phải sự có đồng ý của Ban quản lý và luôn có bảo vệ bên cạnh hướng dẫn đi lại. Kể cả những nhân viên được thuê phục vụ dọn dẹp, cấp dưỡng cũng chỉ được thực hiện đúng công việc tại những vị trí quy định, không được phép đi lại tự do đến những khu vực khác…

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Quang Đảo, Tổ trưởng Tổ dân phố số 2A, phường Hải Thành, cho hay: "Tại khu đô thị này, dù hầu hết là người Trung Quốc sinh sống nhưng tôi và các cán bộ khu dân cư không thể tiếp xúc được với những người quản lý cũng như những người sinh sống tại đây".

Ông Đảo: "Vào ban đêm, người ta mới ra ngoài hoạt động nhiều"

"Nhiều lần tổ dân phố đến đề nghị gặp lãnh đạo quản lý của Khu đô thị Our City để vận động đóng góp các khoản cho người nghèo hay quỹ ủng hộ bà con bị lụt bão... đều không gặp được bất cứ người nào có trách nhiệm ở Our City. Họ mời chúng tôi về và không hẹn ngày gặp, cũng không trao đổi thông tin gì khác"- ông Đảo chia sẻ.

Tổ trưởng Tổ dân phố: "Tôi chưa một lần được bước vào trụ sở chính và chưa biết ông chủ là ông nào"

"Ban ngày khu vực này rất vắng vẻ và chỉ thực sự náo nhiệt, sôi động về đêm, người ra người vào, taxi đưa đón tấp nập. Tuy nhiên, ở bên trong hoạt động những gì thì chúng tôi không biết được. Do liên quan đến yếu tố người nước ngoài, nên việc quản lý nhân khẩu tạm trú tạm vắng do cấp trên phụ trách, cấp cơ sở như tôi không được biết. Việc cơ quan chức năng phá vụ tổ chức đánh bạc tại khu vực này cũng chúng tôi cũng rất bất ngờ"- Tổ trưởng Tổ dân phố số 2A, phường Hải Thành nói.