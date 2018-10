Chờ đón đoàn đua, đánh người nhập viện

11/10/2018 15:27

Chiều 11-10, Công an thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết Cơ quan CSĐT thị xã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Minh Đạo (SN 1977; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Cố ý gây thương tích".



Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ ngày 17-5, Đạo cùng một nhóm thanh niên từ TP HCM xuống thị xã Kiến Tường để chờ đoàn đua xe đạp về đây. Lúc ngồi trong quán uống nước với nhóm bạn, Đạo nghe kể Bành Nguyễn Đức Nhân (SN 1991; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) nói những lời lẽ không hay về mình. Bực tức, Đạo đi tìm, thấy ông Bành Văn Tài (SN 1964; cha của Nhân) và Nhân đang ăn cơm tại quán nước gần đó, Đạo dùng hung khí nhào tới đánh Nhân. Dù Nhân bỏ chạy nhưng Đạo tiếp tục truy đuổi. Thấy vậy ông Tài nhào đến can ngăn đã bị Đạo đánh trúng đầu, gây bất tỉnh.

Sau thời gian dài điều trị, ngày 1-10, gia đình làm đơn yêu cầu xử lý hình sự. Qua giám định, tỷ lệ thương tích của ông Tài là gần 10%. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đối tượng dùng hung khí đánh vào vùng nguy hiểm của ông Tài nên quyết định khởi tố vụ án.





H.Minh