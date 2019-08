Ngày 16-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hường (SN 1978; ngụ ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân là N.T.B.T. (SN 2005; ngụ cùng địa phương với Hường).



Tên "yêu râu xanh" tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21-6, Hường cùng với vợ đi dự tiệc nhóm họ gần nhà tại khu vực ấp Mương Quao, xã Tây Yên, huyện An Biên. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 2 đến nhà bà L.T.M. (bà ngoại của T.) tổ chức uống bia cùng với một số người khác trong xóm. Ngay sau khi tàn tiệc, bà M. sang gõ cửa nhà con gái gần đó để vào ngủ nhưng không ai nghe nên bà đi lại nhà của Hường nói chuyện rồi mới về nhà cách đó khoảng 100 m để ngủ. Đến khoảng 0 giờ 30 phút, do đoán được T. đang ngủ ở nhà nhưng không có người lớn trông coi nên Hường đến mở chốt cửa sau để vào nhà nhưng không thành. Không từ bỏ ý định, "yêu râu xanh" này ra phía trước nhà dùng ghế cao leo lên bàn thờ rồi chui vào phòng ngủ của T. để giở trò đồi bại. Do bị T. kháng cự lại nên Hường dùng tay đánh bé gái này vào mặt rồi bỏ về nhà ngủ. Ngay sau đó, T. gọi điện thoại cho mẹ và cậu ruột biết sự việc để trình báo cơ quan công an xử lý Hường.