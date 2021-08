Ngày 26-5, lãnh đạo Công an Thái Nguyên cho biết phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra vào chiều qua 25-8.



Ma Văn Sáng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 25-8, sau khi uống rượu, Ma Văn Sáng (SN 2003, trú tại xóm Na Rang, xã Vũ Chấn) về qua xóm Na Đồng (cùng xã Vũ Chấn) thấy người quen cùng xóm là anh Ma Văn S. và anh Ma Văn L. (cùng SN 1988), đang chơi bi-a nên xin tham gia. Trong lúc chơi, Sáng và anh Ma Văn L. phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc xô xát giữa hai người.

Trong cơn nóng giận, Sáng thấy con dao nhọn để trên phản bán thịt lợn gần đó liền lấy đâm anh L., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Ma Văn Sáng cũng đã bị bắt giữ.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Võ Nhai nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.