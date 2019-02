Chồng 41 tuổi giết vợ 25 tuổi chấn động miền Tây vì ghen

25/02/2019 21:03





Ngày 25-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định tạm giữ Dương Văn Úc (41 tuổi; ngụ khóm 6, phường 2, TP Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lý Thị Tiên (25 tuổi, vợ của Úc).



Chòi giữ tôm, nơi Úc ra tay giết vợ

Theo cơ quan điều tra, sẽ đưa đối tượng Úc đi giám định tâm thần để làm căn cứ tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 24-2, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được thông tin từ Công an phường 2 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về việc Úc đến tự thú rằng mình đã giết vợ. Nơi xảy ra vụ án là một căn nhà lá dùng để giữ tôm trên địa bàn ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Bước đầu, tại cơ quan công an, Úc khai do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên khoảng 14 giờ ngày 23-2, giữa 2 người xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, Úc đã bóp cổ chị Tiên đến tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, vào sáng 24-2, Úc điện thoại thông báo đến người thân của gia đình là đã giết vợ. Sau đó, Úc đến công an phường tự thú.

Nhận được thông tin, người thân đến căn nhà lá của vợ chồng ông Úc thì bàng hoàng phát hiện chị Tiên đã tử vong.

Cũng theo người nhà nạn nhân, Úc có tiền sử bệnh tâm thần nhưng đã chữa khỏi. Thời gian gần đây, Úc thường hay cự cãi và đánh chị Tiên, nên trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, chị Tiên bỏ về quê cha mẹ ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) để lánh mặt. Trưa 23-2, Úc đến nhà cha mẹ vợ để làm lành với chị Tiên, sau đó cả 2 trở về căn nhà lá ở ấp 17, xã Vĩnh Hậu A thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi các ngành chức năng điều tra vụ án mạng

Tin - ảnh: Phúc Nguyên