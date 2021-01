Ngày 22-1, Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, làm rõ vụ 3 bố con ở xã Võ Miếu tử vong trong nhà.



Nhiều người dân bàng hoàng trước sự việc 3 bố con cùng tử vong trong nhà

Theo công an, khoảng 9 giờ ngày 17-1, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an huyện Thanh Sơn về việc anh Trần Minh H. (SN 1990; trú tại Khu Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cùng con gái là T.L.A. (SN 2013) và con trai là T.B.Ng. (SN 2014) tử vong tại nhà riêng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các bước điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, khoảng 16 giờ ngày 15-1, vợ anh H. là chị Trần Thị B. (SN 1996) đưa 2 con của mình là cháu A. và cháu Ng. về nhà bố mẹ đẻ của mình ở xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn chơi. Sau khi từ Hà Nội về, không thấy vợ và 2 con ở nhà nên khoảng 2 giờ ngày 16-1, H. đã sang nhà bố mẹ vợ ở gần đó để tìm. Tại đây, H. không thấy chị B. mà chỉ có 2 con nên H. đã ngủ lại.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, H. đưa 2 con về nhà riêng. Khoảng 7 giờ 30 phút thì chị B. về nhà. Vì nghĩ chị B. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa H. và chị B đã xảy ra xô xát. H. dùng kéo cắt, xé áo và cắt tóc của chị B. rồi đuổi chị B. ra khỏi nhà. Sau đó, H. vào nhà viết thư tuyệt mệnh về việc sẽ giết 2 con rồi tự sát.

Tối 16-1, sau khi ăn cơm tại nhà chú họ trở về, H. cùng 2 con lên giường đi ngủ. Tại đây có dấu hiệu H. đã dùng dao đâm 2 con tử vong rồi tự sát. Sáng 17-1, vụ việc được người thân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã khởi tố vụ án "Giết người" để điều tra, làm rõ.