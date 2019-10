Chiều ngày 22-10, thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án hình sự tội "Giết người" xảy ra tại thôn 10 (xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) để điều tra, làm rõ động cơ.



Nghi phạm liên quan tới vụ án là Lê Bá Xuân (SN 1960, ngụ xã Hà Ngọc), nạn nhân là bà Phạm Thị K., là vợ của Xuân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc chồng chém vợ rồi cắt cổ tự tử - Ảnh cắt từ clip

Theo Công an huyện Hà Trung, do ông Xuân đang còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nên chưa thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 8 giờ ngày 17-10 tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khi người chồng bất ngờ cầm dao chém vợ nhiều nhát rồi cắt cổ tự tử.

Một số nhân chứng cho biết vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện ông Lê Bá Xuân dùng dao chém vợ nhiều nhát trên cơ thể. Khi thấy vợ gục xuống đất, máu chảy nhiều, người chồng bất ngờ dùng dao cắt cổ mình để tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa vợ chồng ông Xuân và bà K. tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng do ghen tuông, ông Xuân ghen tuông vợ có bồ bịch, bởi bà K. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan mới về.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.