Sáng ngày 2-12, tin từ Công an huyện biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà N.T.O. (SN 1965, ngụ thị trấn Quan Sơn) được chồng là ông V.V.Ph. (SN 1966) đưa về nhà trong tình trạng đã tử vong.



Ngôi nhà nạn nhân tại thị trấn Quan Sơn

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 1-12, ông Ph. đưa bà O. từ rẫy về nhà trong tình trạng đã tử vong. Sự việc được người thân trình báo tới Công an huyện Quan Sơn.

Nhận được tin báo, trong ngày 1-12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quan Sơn đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường vụ án, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ sự việc.

Qua khám nghiệm tử thi, công an phát hiện bên vai trái của nạn nhân có 1 vết thương xuyên qua, nghi có thể do vết bắn từ súng gây nên. Công an huyện Quan Sơn đang làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội trong vụ việc này.

Theo nguồn tin, gia đình ông Ph. ngụ ở thị trấn Quan Sơn, tuy nhiên vợ chồng ông Ph. có 1 khu nương rẫy cách nhà khoảng 1 km, thời gian gần đây vợ chồng ông Ph. thường lên chòi canh ở để trông coi hoa màu.

Hiện công an đang làm rõ vụ việc và điều tra xem người chồng có liên quan đến cái chết của vợ hay không.