Sáng 3-3, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng), cho hay trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Dương, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hà Văn Hạ (SN 1983, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng). Hạ là nghi phạm gây ra vụ án nghiêm trọng tại gia đình ông Nguyễn Văn H. (SN 1962, trú tại thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương), là bố vợ của Hạ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 2-3, Hạ đến nhà bố mẹ vợ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng và lên gác nói chuyện với vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1990). Tại đây, Hạ đã dùng dao sát hại chị H. rồi sau đó xuống dưới nhà tiếp tục đâm trọng thương bố vợ là ông Nguyễn Văn H. và mẹ vợ là bà Phạm Thị Đan (SN 1963).

Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hà Văn Hạ.

Chính quyền địa phương cho hay vợ chồng Hạ đang làm thủ tục ly hôn do thường xuyên mâu thuẫn.