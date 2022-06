Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Văn Nhật Nam (SN 1990; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".



Hiện trường vụ án

Theo kết quả điều tra, năm 2017, Nam tổ chức lễ cưới với chị L.T.N. (SN 1988; ngụ huyện Châu Thành) nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống, giữa Nam và N. phát sinh mâu thuẫn do Nam nghi ngờ vợ không chung thủy.

Dương Văn Nhật Nam khai nhận tại cơ quan công an

Khoảng 12 giờ ngày 26-6, trong lúc ăn cơm, uống rượu tại nhà, Nam và chị N. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Sẵn trong người có rượu, Nam bóp cổ chị N. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Nam đuổi theo, dùng dây thừng sát hại.

Sát hại vợ xong, Nam sang nhà mẹ ruột và người hàng xóm kể lại vụ việc, sau đó đến công an đầu thú.