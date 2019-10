Ngày 26-10, thông tin từ Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Nghĩa Hiệp (35 tuổi; ngụ xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, dù cả hai đã có gia đình riêng nhưng Hiệp và chị Y. (39 tuổi; ngụ tại địa phương) vẫn có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 6-2019. Trong những lần đi "tâm sự", Hiệp đã dùng máy quay phim ghi lại cảnh "nóng" với nhân tình mục đích làm kỉ niệm.

Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vũng Liêm

Đến ngày 12-9, Hiệp dùng clip "nóng" đe doạ chị Y., buộc chị Y. phải đưa cho Hiệp 30 triệu đồng, nếu không sẽ đưa cảnh ân ái của 2 người cho chồng chị Y. biết. Vì sợ chồng phát hiện nên chị Y. đã đưa cho Hiệp số tiền trên.

Hơn một tuần sau, Hiệp tiếp tục buộc chị Y. đưa thêm 25 triệu đồng và hứa sẽ đưa thẻ nhớ có clip "nóng" trên. Sợ Hiệp tiếp tục làm khó mình nên chị Y. kể mọi chuyện với chồng. Sau đó, người chồng đã đến công an trình báo sự việc. Đến chiều ngày 21-10, khi Hiệp đang nhận số tiền 25 triệu đồng của chị Y. tại thị trấn Vũng Liêm thì bị lực lượng công an an bắt quả tang.