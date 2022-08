Chiều 13-8, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết Công an huyện cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến Hoàng Văn L. (34 tuổi, trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng) đã ra tay sát hại vợ mình và gây thương tích cho mẹ vợ.



Hoàng Văn L. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13-8, tại nhà bà Hoàng Thị Mai Th. (65 tuổi, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng), con gái của bà Th. là chị Nguyễn Hoàng Minh Th. (30 tuổi) đã bị chồng là Hoàng Văn L. (34 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Phát hiện sự việc, bà Th. vào can ngăn thì bị con rể chém bị thương ở tay.

Sau khi ra tay sát hại vợ và chém mẹ vợ, Hoàng Văn L. đã dùng dao tự sát.

Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm vội chạy đến và đưa cả hai vợ chồng L. cùng bà Th. vào Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương cứu chữa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng vì trúng nhiều vết đâm, bị mất máu cấp, chị Th. đã tử vong.

Hoàng Văn L. sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) điều trị.

Được biết, chị Nguyễn Hoàng Minh Th. là cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng.