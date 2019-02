Chồng sát hại vợ rồi cứa cổ tự sát: Sử dụng ma túy đá bị ảo giác?

16/02/2019 18:20

Người dân địa phương xôn xao ở khu vực nhà nạn nhân - Ảnh: Hùng Cường

Ngày 16-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án Mong Văn Hòa (SN 1989, trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) sát hại vợ là chị Mong Thị H. (SN 1991) cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, sau khi sát hại vợ rồi dùng dao cắt cổ tự vẫn nhưng bất thành, bước đầu nghi phạm Hòa khai nhận vào ngày 11-2, đối tượng có sử dụng ma túy đá. Đến ngày 13-2, khi ở nhà cùng vợ, Hòa cho rằng có người muốn sát hại mình nên xông đến siết cổ vợ, rồi dùng dao cứa vào cổ mình tự sát.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào vào khoảng hơn 11 giờ ngày 13-2, anh trai của chị Mong Thị H. (trú ở bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) sang nhà em gái chơi thì bàng hoàng phát hiện chồng của em gái là Mong Văn Hòa (SN 1989) người đầy máu, trên cổ có vết thương sâu đang ôm chặt vợ là chị H. nằm bất tỉnh. Người thân liền hô hoán và kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong. Mong Văn Hòa được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Được biết, vợ chồng Mong Văn Hòa và Mong Thị H. đã có với nhau 2 con, 1 cháu năm nay 7 tuổi và 1 cháu 4 tuổi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đau lòng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Vũ