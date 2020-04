Chiều 16-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Hồng Văn Páo (SN 1974, ngụ thôn Ea Khiêm, xã Hòa Phong, huyện Kroong Bông, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Bị can Hồng Văn Páo

Tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Bình xác định, Hồng Văn Páo chính là người trực tiếp thuê 4 đối tượng, gồm: Vàng A Thênh (SN 1996, ngụ thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên); Hồ A Mạnh (SN 2000, trú tại Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên); Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, trú tại Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Đinh Ngọc Đô (SN 1978, trú tại xã Đăk D’Rông, Cư Jút, Đắk Nông) vận chuyển hơn 307kg ma túy đá từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi TP HCM tiêu thụ với số tiền công 300 triệu đồng.

Ngày 14-3, khi Thênh và Mạnh dùng xe bán tải vận chuyển hơn 307kg ma túy đá đi trên Quốc lộ 1, đến địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì bị công an bắt quả tang. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây là Thắng và Đô.

Tang vật là hơn 307kg ma túy đá đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi các đối tượng vận chuyển qua địa bàn

Riêng đối tượng "chủ mưu" Hồng Văn Páo đã bỏ trốn khỏi địa phương…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay Hồng Văn Páo đến Cơ quan công an, Viện kiểm soát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình theo SĐT: 02323.828.765 hoặc 0886.030.668.