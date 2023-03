Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Hùng Trường (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP Huế) về tội "Giết người".



Hình ảnh vụ việc được trích xuất từ camera của quán Karaoke Thuỷ Hoàng. Ảnh: VKSND

Khoảng 13 giờ ngày 2-10-2022, Ngô Hồng Sơn (SN 1988; trú tại phường An Đông, TP Huế) cùng 3 người bạn khác sau khi ăn nhậu thì đến quán karaoke Thủy Hoàng của anh Lê Hoàng (SN 1991; trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) để hát.

Đến 20 giờ cùng ngày, Sơn và một người bạn xuống quầy lễ tân gặp anh Hoàng thanh toán tiền. Tại đây, Sơn cho rằng anh Hoàng tính tiền giá cao nên to tiếng, gây gỗ nhưng được mọi người can ngăn nên Sơn bỏ về nhà. Trên đường đi về, Sơn mua 1 lít xăng rồi quay lại quán karaoke đổ ra nền nhà dọa đốt thì được mọi người ngăn cản và đưa về.

Bị can Ngô Hùng Trường (bìa phải) bị bắt tạm giam. Ảnh: VKSND

Về đến nhà, Sơn gọi điện cho em ruột là Ngô Hùng Trường rủ cùng nhau quay lại quán để giải quyết mâu thuẫn. Nghe lời anh trai, Trường đem theo 1 cây rựa dài 75 cm, 1 con dao dài 40 cm và điều khiển môtô đi đến chỗ Sơn rồi cùng anh trai và 2 người khác đến quán karaoke anh Hoàng.



Khi cả nhóm đến trước quán karaoke, thấy anh Hoàng đang đứng ở quầy lễ tân cùng với 3 người khác thì Sơn, Trường chạy vào chém anh Hoàng nên hai bên xảy ra xô xát.

Hậu quả, anh Hoàng bị Trường dùng dao chém 2 nhát từ trên xuống, trong có có 1 nhát vùng đỉnh trán phải gây chấn động não, tỉ lệ tổn thương cơ thể hiện tại là 7%, phải nhập viện điều trị. Sơn cũng bị thương tích điều trị, còn Trường chỉ bị thương nhẹ.