Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu nghiên cứu nguyên nhân các vụ TNGT nghiêm trọng

Trong năm 2018, Công an TP HCM ghi nhận địa bàn xảy ra 4.576 vụ phạm pháp hình sự (giảm 233 vụ, giảm 4,85% so với năm 2017); điều tra, khám phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự (đạt 74,41% và là tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay của lực lượng Công an TP).

Năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp công an TP đã đấu tranh có hiệu quả, kéo giảm được hoạt động của các loại tội phạm; tỉ lệ điều tra khám phá liên tục được nâng lên trong nhiệm kỳ.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị

Trong năm 2018, Công an TP HCM đã triệt phá 397 băng nhóm/1.839 người phạm tội hoạt động có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp; điều tra khám phá 3.405 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 3.818 đối tượng; trong đó, tỉ lệ khám phá án trộm tài sản đạt 67,32%; các loại án giết người, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích đều được kéo giảm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao và biểu dương những kết quả, chiến công mà Công an TP HCM đạt được trong năm 2018.

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Công an TP HCM tiếp tục nâng cao công tác đấu tranh tội phạm, đặc biệt là sử dụng công nghệ tiên tiến để phá án.

"Về công tác giữ gìn trật tự giao thông đô thị, Công an TP HCM cần phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban An toàn giao thông thành phố nghiên cứu nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua để khắc phục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông, nhất là học sinh, sinh viên" - ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu.

Dịp này, Công an TP HCM đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Bộ Công an trao cờ thi đua cho 5 tập thể; danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân cho nhiều cá nhân và 18 tập thể nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.



