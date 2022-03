Ngày 15-3, TAND tỉnh An Giang tiếp tục ngày thứ 2 xét xử Nguyễn Ngọc Thuận (tên thường gọi là Út Gà) và 42 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc", "Gá bạc" và "Đánh bạc".



Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ giữa 6-2020 đến 2-8-2020, Thuận cùng đàn em tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu, nhằm thu tiền xâu của các trận đá gà và mỗi ván tài xỉu.

Út Gà (bìa trái, hàng thứ 2) trước tòa

Đối với đá gà, Thuận quy định mỗi trận các bên đặt cược thấp nhất 3 triệu đồng và phải trả tiền xâu 10%; trường hợp các bên đặt cược thông qua người làm trung gian (người làm biện), thì tiền xâu tùy theo thỏa thuận. Đối với tài xỉu, Thuận lấy tiền xâu 50%.

Khi thực hiện, Thuận kêu Nguyễn Văn Thanh đến gặp Nguyễn Thị Hen (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) thuê khu đất trống phía sau nhà Hen làm địa điểm tổ chức đánh bạc. Theo thỏa thuận, Hen cho thuê đất và Thuận sẽ trả tiền thuê từ 200.000 – 500.000 đồng/ngày. Sòng bạc do Thuận cùng đồng phạm tổ chức hoạt động từ 8 giờ - 17 giờ mỗi ngày cho khoảng 160 người tham gia, Thuận đã thu lợi khoảng 250 triệu đồng và Hen thu lợi 3 triệu đồng.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn trước tòa

Hằng ngày, Thuận giao cho Đỗ Văn Sơn trực tiếp sắp xếp, quản lý sòng bạc; ghi sổ theo dõi các trận gà và những người được Thuận kêu vào làm biện; thu tiền xâu, tiền thu lợi qua đá biện và tiền các ván tài xỉu; đồng thời trả tiền công cho những người giúp sức cho Thuận trong việc tổ chức đánh bạc và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình tổ chức đánh bạc.

Trưa 2-8-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Thuận cùng hơn 40 đàn em và nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại khu đất trống của Hen. Tang vật thu giữ trên 613 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại huyện An Phú thì thu giữ 312 triệu đồng, 2 ôtô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Thuận và đàn em đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 354 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 25-3 sẽ tuyên án. Báo Người Lao Động tiếp tục thông tin phiên tòa này.