Clip đọc lệnh bắt bị can Văn Em

Ngày 20-1, sau khi VKSND tỉnh Kiên Giang phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can và lệnh khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Em (SN 1977; ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; hiện tạm trú xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) về hành vi hủy hoại tài sản.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Em

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 4-2020, Văn Em từ đất liền ra Phú Quốc rồi tự ý dựng hàng rào bao chiếm đất, chặt nhiều cây tràm bông vàng trên đất để cất căn nhà tạm bằng gỗ, mái tol và 2 căn nhà tạm bằng tấm bạt trên 4 thửa đất của 4 người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích trên 13.000 m2, sau đó đưa người thân vào sinh sống.

Sau khi nhận được khiếu nại của chủ sở hữu 4 phần đất trên, chính quyền địa phương xã Dương Tơ đã mời gia đình Văn Em lên làm việc nhiều lần để thông báo đối tượng này tự tháo dỡ nhà, hàng rào và đi khỏi phần đất bao chiếm trái phép. Tuy nhiên, Văn Em không chấp hành.

Khu đất có diện tích trên 13.000 m2 bị Nguyễn Văn Em bao chiếm

Sau đó, UBND xã Dương Tơ đã thành lập đoàn công tác 2 lần đến tháo dỡ hàng rào và những căn nhà tạm của Văn Em. Đồng thời, hỗ trợ để chủ sở hữu các phần đất trên xây dựng hàng rào và cất một căn nhà tiền chế giao cho người thân canh giữ, chống bao chiếm.

Các căn nhà do Nguyễn Văn Em cất trái phép trên diện tích đất bao chiếm

Nguyễn Văn Em đập đổ sập hoàn toàn hàng rào tường của các hộ dân xây dựng để bảo vệ đất

Đến ngày 4-7-2020, Văn Em tiếp tục quay lại phần đất trên bao chiếm lần thứ 3, chặt nhiều cây tràm bông vàng, dựng lại 2 căn nhà tạm và 2 căn lều tạm, tiếp tục đưa gia đình vào sinh sống.



Tràm bông vàng bị Nguyễn Văn Em và người thân đốn hạ để đốt than

Đến ngày 3-10-2020, sau khi đuổi người canh đất cho các hộ dân nói trên ra khỏi căn nhà tiền chế thì Văn Em đã đập phá hoàn toàn phần tường rào ở phía sau 4 thửa đất, đồng thời dựng hàng rào khác bao chiếm, cấm không cho ai vào các thừa đất trên.

Tang vật thu được khi khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Em

Căn nhà tiền chế của các hộ dân cất để canh giữ đất bị Phạm Văn Em cấm không cho vào

Tại kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản TP Phú Quốc, tổng thiệt hại tài sản mà Văn Em gây ra đối với 4 hộ dân là hơn 72 triệu đồng.