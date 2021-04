Clip bắt được gã đàn ông vào thánh thất làm chuyện xấu

Sáng 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Sơn (SN 1985; ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Võ Thanh Sơn tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ nên Sơn nảy sinh ý định đi tìm tài sản để lấy trộm.

Khoảng 11 giờ ngày 1-3, Sơn đi vào chánh điện của một thánh thất rồi giả vờ cúng lạy, đồng thời quan sát để tìm tài sản lấy trộm.

Khi thấy những người trong chánh điện đã ra ngoài, Sơn liền lấy trộm 2 lư hương và 2 bình bông bằng đồng, trị giá khoảng 9 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Tài sản vừa trộm, Sơn đem bán được 900.000 đồng.

Phát hiện mất tài sản, ban quản tự thánh thất đã trình báo công an.

Qua công tác xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới đã bắt giữ Sơn.

Tại cơ quan công an, gã đàn ông này khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.