Tối 12-0, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa mật phục triệt xóa một sới bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan 11 đối tượng.

Clip Bắt quả tang cụ ông liệt 2 chân và 10 đối tượng đá gà

Theo thông tin, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu đất trống ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nên lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 công an huyện phối hợp Công an xã Mỹ Hội Đông nhanh chóng đến địa điểm trên để phục kích.



Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, trong đó có người đàn ông lớn tuổi liệt 2 chân (bìa trái)

Khi lực lượng công an vừa đến, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, 11 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó, trong đó có người đàn ông lớn tuổi liệt 2 chân.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 con gà đá đang mang cựa sắt; 1 cây cân; 10 cuộn băng keo đã qua sử dụng; 4 xe máy các loại.



Khám xét trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 5 triệu đồng và 8 điện thoại di động.